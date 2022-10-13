Звезда КВН Елена Борщева призвала желающих уехать в Армению россиян уважать местные традиции

ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из
МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных
Знаменитый актер и всеми любимый телеведущий Дмитрий Нагиев пропал с радаров после того, как решил покинуть Первый канал и уйти в длительный отпуск.
Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из
Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту
Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что
По информации ряда источников, правоохранительные органы в очередной раз заинтересовались возможными хищениями и нецелевыми тратами в Эрмитаже.
В министерстве финансов России заявили, что будут приниматься законодательные акты для легализации платежей криптовалютой при проведении сделок,
В Кировском районе Санкт-Петербурга была задержана женщина, которая совершила кражу в коммунальной квартире, но сделала она это крайне нестандартным
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