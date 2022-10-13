Звезда КВН Елена Борщева призвала желающих уехать в Армению россиян уважать местные традиции

Звезда КВН и программы Comedy Woman призвала всех россиян, желающих уехать в Армению, уважать местные традиции. Об этом артистка написала в посте, размещенном в своем Телеграм-канале.

Как рассказала Борщева, недавно она побывала в Армении. Туда, по ее словам, в последнее время приехало многие русских. В связи с этим жители страны, которые узнавали комикессу, предположили, что участница Comedy Woman эмигрировала, поэтому лишь сочувствовали ей. В ответ артистка говорила, что приехала в гости.

«Хочу обратиться ко всем жителям России, кто переехал и собирается переезжать в Армению. Помните, что со своим самоваром в гости не ходят. Уважайте культуру и традиции гостеприимных армян», — написала она.

Экс-участница КВН добавила, что благодаря этой поездке она на полную силу прочувствовала историю страны, «ее боль, желание жить и веру в самое лучшее». Борщева в скором будущем снова намерена посетить страну, от которой у нее остались хорошие впечатления.