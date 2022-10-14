Шри-Ланка объявила о прекращении работы с системой платежей &quot;Мир&quot;

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Шри-Ланка объявила о прекращении работы с системой платежей &quot;Мир&quot;
В Мире
Фото из открытых источников

На Шри-Ланке финансовые учреждения прекращают работать с системой проведения платежей «Мир», функционирующей в России. Об этом сообщил Центральный банк государства, пояснив, что решение связано с заявлением американского финансового ведомства, которое следит за выполнением на международном уровне введенных по отношению к России санкций.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт "Мир" в банковской системе", – сказано в сообщении Центробанка.

В сентябре американское финансовое ведомство объявило, что существует вероятность отнести государства, которые будут работать с системой проведения платежей «Мир», к числу тех, которые проводят политику по обходу введенных санкций. После этого некоторые государства, ранее работавшие с этой системой, заявили, что перестают проводить финансовые операции с ней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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