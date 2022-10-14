Financial Times: ВСУ могут отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе

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Financial Times: ВСУ могут отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра уже на следующей неделе
В Мире
Фото из открытых источников

Журналисты издания Financial Times, вдохновившись продвижениями ВСУ на фронте, неожиданно заявили о том, что Украина сможет освободить Херсон от российских войск уже на следующей неделе. При этом в публикации отмечается, что такого же мнения придерживаются и западные военные.

Американцы обратили внимание на призывы представителей Херсонской ВГА Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова к властям РФ с призывами начать «эвакуацию» немедленно. Аналитики расценивают их выступление как элемент подготовки России к «решающей битве» за Херсон и населенные пункты на правом берегу Днепра.

Специальная военная операция длится уже почти восемь месяцев. С 21 сентября Россия начала проводить в стране частичную мобилизация. По данным военкоров, часть подготовленных призывников будет отправлена на южный фронт, где ВСУ продолжают наступательные действия.

К слову, британская разведка в своем новом докладе сообщила, что российские войска пытаются укрепить линию фронта не только у Сватово и Кременной, но и на юге. Там продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце. Там наступление ВСУ означает, что фланг российской группировки войск больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских подразделений на этой линии фронта остается недоукомплектованной частью ВДВ, заявляют в разведке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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