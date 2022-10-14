Актер сериала «Кухня» Назаров в стихах высмеял Охлобыстина с его выкриками «гойда»

Актер популярного сериала "Кухня" обратился к Ивану Охлобыстину. Дмитрию Назарову не понравился клич артиста из "Интернов" "гойда".

Народный артист РФ опубликовал в соцсетях видео, на котором читает стихотворение о проклятых опричниках, которые промышляют грабежами, убийствами и иными бесчинствами.

"Какая "гойда", парень, ты что опричник? Ты цепной пес безумного царя?" — начинается стихотворение Назарова.

Он считает, что "гойда" — это недостойный лозунг:

"Такое думать неприлично, это лозунг грязного ворья", — исполняет дальше Назаров.

Напомним, клич "гойда" Иван Охлобыстин произнес с Красной площади во время концерта в честь проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Артист призывал объявить специальную военную операцию "священной войной".