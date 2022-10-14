Актриса Галина Безрук раскрыла секрет свое безупречной фигуры

Актриса Галина Безрук на пресс-конференции «МК» раскрыла секрет красивой фигуры. Также артистка рассказала о сложностях в работе и собственных правилах питания.

Журналисты издания поговорили с Галиной о питании и ее фигуре:

«Когда мне очень нужно, то я практикую интервальное голодание. Не могу не завтракать. Мама и бабушка приучили к тому, что обязательно нужно завтракать. Но с моим графиком получается не всегда правильно соблюдать интервалы. А еще я сейчас не могу заниматься спортом. Хотя долгое время я регулярно ходила в тренажерный зал, в настоящее время почему-то не хватает мне на занятия сил», - говорит артистка.

На вопрос, сказалась ли геополитическая ситуация на ее работе, она ответила:

«Все, что происходит, отражается на мне. Радует только то, что есть театр. Люди, несмотря на трудные времена, хотят отвлекаться, поэтому собираются великолепные залы. Они ведь ищут позитивные эмоции. Я чувствую по себе, что идет обмен энергией, мы все цепляемся друг за друга с целью сохранить человечность и любовь».