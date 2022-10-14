Актрису Светлану Пермякову осудили за подобранную с грязного пола еду на шоу «Звезды в Африке»

Светлана Пермякова подверглась критике со стороны участников реалити-шоу «Звезды в Африке». Известную актрису осудили за то, что она подобрала с грязного пола еду, которую пустила в готовку.

При этом больше всех возмущались Карина Кросс и Вики Одинцова. Девушки не смогли удержатся и высказали свое недовольство 50-летней звезде кино.

«Я понимаю все, мы здесь голодные, но подбирать еду с пола?! Там ходили в обуви, и босыми ногами?! Мне очень мерзко!», — резко сказала Кросс.

Модель и блогер Вики полностью поддержала подругу. Актриса же не согласна с молодыми участницами шоу. Светлана считает, что она поступила правильно.

«Нет ничего зазорного в этом! На полу ничего заразного нет!», — ответила на критику Пермякова.