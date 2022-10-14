Артур Смольянинов планирует эмигрировать из РФ в США

Артур Смольянинов заявил о том, что планирует эмигрировать в США, поскольку хочет продолжать там свою карьеру. Российский популярный актер подчеркнул, что ему особо не важно мнение своих соотечественников по этому поводу.

Артур с самого начала специальной операции на Украине осудил действия своей власти и армии ВС РФ, поэтому о предложениях по работе в РФ артист очень скоро забыл. Актер рассказывал, что в Америку его звали и ранее, но он не хотел и не планировал покидать родину.

Но, похоже, все изменилось кардинальным образом и сейчас отечественного артиста ничего и никто не удержит в стране. Актер уверен, что Штатах он добьется успеха в карьере, будет жить в спокойном и дружелюбном обществе.

Известно также, что звезда фильма «9 рота» был в браке с Дарьей Мельниковой, которая, к слову сказать, тоже открыто выступает против СВО. С ней у артиста кино есть два сына. Но пока нет информации о том, где сейчас находятся наследники Смольянинова и планируют ли они тоже переезжать в США.