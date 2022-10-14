Австралийские стримеры показали лица сестер Кардашьян без пластики с помощью искусственного интелекта

Австралийские стримеры показали на видео, как могли выглядеть известные сестры Кардашьян в настоящее время, если бы они не обращались к помощи пластической хирургии. Пост и ролик появился в TikTok-аккаунте Vandahood Live, он набрал уже более 2,5 миллиона просмотров.

Авторы видео отредактировали лица сестер Ким и Хлои Кардашьян, Кайли Дженнер, Кортни Кардашьян, а также их матери Крис Дженнер в специальных программах при помощи искусственного интеллекта. Сделано это было благодаря разным программным обеспечениям для искусственного интеллекта и двум стандартным графическим редакторам и целой неделе работы.

После этого австралийцы опубликовали в Сеть видео-коллажи, в которых видны изменения, произошедшие с внешностью американских звезд.

На итоговых кадрах можно увидеть, что Кайли Дженнер, а также Ким Кардашьян увеличили губы. Хлоя сделала себе ринопластику и инъекции ботулотоксина. Удивительно, но лица Кортни Кардашьян и Крис Дженнер при этом практически не изменились.

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