Азиза: Игорь Тальков-младший не будет уклоняться от частичной мобилизации

Певица Азиза высказалась касательно вручения повестки из военкомата Игорю Талькову-младшему. Певец хоть и создан для музыки, уклоняться от военной службы не будет.

Азиза тесно дружит с семьей Талькова, она является крестной мамой его сына. Исполнительница знает, что Игорь одним из первых отправился на Донбасс 8 лет назад, где помогал местным жителям.

Мне кажется, что Игорь давно самомобилизован. Занимает то место, которое положено бардам, музыкантам, поэтам в трудные времена. Думаю, что в стране будет меньше ошибок, если каждый музыкант будет делать то, для чего он предназначен. Тальков-младший предназначение свое уже нашел, - откровенничает Азиза.

Артист воспитывает двоих детей. Но, несмотря на это, пойдет в военкомат. Во время прохождения медицинского осмотра певец не станет говорить о своих болезнях. Азиза называет его человеком, который не выпустит гитару даже находясь под пулями, и с достоинством выполнит свою миссию.

Игорь и без повестки часто находится в горячих точках. Он несет миссию, которую дал Господь, выполняет ее с честью и достоинством. Так он воспитан семьей и нашей страной»- добавила она.