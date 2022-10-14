Азиза: Игорь Тальков-младший не будет уклоняться от частичной мобилизации

Image 16+
Азиза: Игорь Тальков-младший не будет уклоняться от частичной мобилизации
Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Азиза высказалась касательно вручения повестки из военкомата Игорю Талькову-младшему. Певец хоть и создан для музыки, уклоняться от военной службы не будет.

Азиза тесно дружит с семьей Талькова, она является крестной мамой его сына. Исполнительница знает, что Игорь одним из первых отправился на Донбасс 8 лет назад, где помогал местным жителям. 

Мне кажется, что Игорь давно самомобилизован. Занимает то место, которое положено бардам, музыкантам, поэтам в трудные времена. Думаю, что в стране будет меньше ошибок, если каждый музыкант будет делать то, для чего он предназначен. Тальков-младший  предназначение свое уже нашел, - откровенничает Азиза.

Артист воспитывает двоих детей. Но, несмотря на это, пойдет в военкомат. Во время прохождения медицинского осмотра певец не станет говорить о своих болезнях. Азиза называет его человеком, который не выпустит гитару даже находясь под пулями, и с достоинством выполнит свою миссию.

Игорь и без повестки часто находится в горячих точках. Он несет миссию, которую дал Господь, выполняет ее с честью и достоинством. Так он воспитан семьей и нашей страной»- добавила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сестра Александра Градского подает в суд на наследников Народного артиста

Сегодня, 20:44

Актер Артур Смольянинов заявил, что эмигрирует работать в США из РФ

Сегодня, 20:32

Актер сериала «Кухня» Назаров в стихах высмеял Охлобыстина с его выкриками «гойда»

Сегодня, 20:29

Актриса Галина Безрук раскрыла секрет свое безупречной фигуры

Сегодня, 20:15

Актрису Светлану Пермякову осудили за подобранную с грязного пола еду на шоу «Звезды в Африке»

Сегодня, 20:06

Прохор Шаляпин из-за жадности обманул свою возлюбленную

Сегодня, 19:55

Азиза: Игорь Тальков-младший не будет уклоняться от частичной мобилизации

Сегодня, 19:54

София Ротару не выступит на фестивале «Песня года» из-за СВО на Украине

Сегодня, 19:32

Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло не только онкобольную Анастасию Заворотнюк

Сегодня, 19:14

Максим Покровский раскритиковал Сергея Галанина за поддержку СВО РФ на Украине

Сегодня, 18:54

Писатель Константинов обрадовался отъезду «всяких Галкиных-шмалкиных» из РФ

Сегодня, 18:46

Супруга Константина Меладзе неожиданно переехала из Италии в Израиль

Сегодня, 13:00

Тина Канделаки заявила, что SHAMAN – главный молодой певец в РФ

Сегодня, 12:56

Как сегодня выглядит подросший внук юмориста Владимира Винокура

Сегодня, 12:40

О таком мечтают многие звезды: артист-патриот SHAMAN покорил очередную вершину

Сегодня, 12:31

Осудивший спецоперацию Артур Смольянинов рассказал о жизни за границей

Сегодня, 12:16

Австралийские стримеры показали лица сестер Кардашьян без пластики с помощью искусственного интелекта

Сегодня, 11:58

Светлаков заступился за друга Ивана Урганта и назвал несправедливой критику в его сторону

Сегодня, 11:32

SHAMAN разместил на музыкальных площадках новую патриотическую композицию «Вызов»

Сегодня, 11:15

Вышла финальная серия первого сезона легендарного сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сегодня, 11:02

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль
  • 11-10-2022, 22:19

Найден склад, куда направлялся взорванный на Крымском мосту грузовой автомобиль

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми
  • 11-10-2022, 22:19

В Архангельске снова проводили мобилизованных северян: ж/д вокзал массово заполнился людьми

Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ
  • 12-10-2022, 10:08

Военкор Руденко заявил, что под Сватово и в Запорожье собраны 80 тысяч военных ВСУ

Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что

Дробыш высказался о дредах Филиппа Киркорова: «Воровством это нельзя назвать»
  • 11-10-2022, 21:37

Дробыш высказался о дредах Филиппа Киркорова: «Воровством это нельзя назвать»

Виктор Дробыш пришел на презентацию нового клипа Анастасии IVKA. Продюсер был в хорошем настроении, поэтому журналисты не стеснялись задавать ему

SHAMAN разместил на музыкальных площадках новую патриотическую композицию «Вызов»
  • Сегодня, 11:15

SHAMAN разместил на музыкальных площадках новую патриотическую композицию «Вызов»

Талантливый российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) записал новую патриотическую композицию. Как обещал музыкант из Новомосковска в

Максим Галкин проинформировал о своих больших гонорарах за границей
  • 12-10-2022, 11:36

Максим Галкин проинформировал о своих больших гонорарах за границей

Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из

Новости партнеров
Новости партнеров
Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей
  • 12-10-2022, 14:25

Беглов заявил о «самом низком уровне безработицы» в Петербурге на фоне пустующих торговых площадей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем кадрового работника и указал, что в Северной столице якобы один из самых

Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий
  • 11-10-2022, 21:33

Британские спецслужбы: Украине удалось переломить ход боевых действий

Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи, заявил о том, что Вооруженным Силам Украины удалось переломить ход СВО, а

На «Госуслугах» запустили еще один сервис
  • 12-10-2022, 21:03

На «Госуслугах» запустили еще один сервис

На портале «Госуслуги» запускается новый сервис, на котором будут приниматься заявления граждан о разводе. Об этом сообщили в Министерстве цифрового

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны
  • Вчера, 16:11

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на