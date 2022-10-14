Госпитализированная Колисниченко сообщила о возможной операции из-за сильных болей в животе

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Госпитализированная Колисниченко сообщила о возможной операции из-за сильных болей в животе
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Фото из открытых источников

Екатерину Колисниченко недавно госпитализировали в клинику. У звезды телестройки подозрение на воспаление желчного пузыря. Участница реалити-шоу вызвала "скорую помощь", когда поняла, что боль в области живота усиливается.

Поклонники переживают за девушку. Фанаты следят за ее состоянием здоровья несколько дней. Недавно звезда "Дома-2" пожаловалась, что даже не подозревала, по какой причине возникли сильные боли и дискомфорт. Чуть позже блогер почувствовала себя очень плохо и решила вызвать "скорую".

Врачи, прибывшие на место вызова, не смогли поставить диагноз, а только высказали предположение, что у модели воспаление желчного пузыря. Чтобы выяснить причину болей, пациентку госпитализировали в клинику. Девушка не исключила, что может быть проведена операция по удалению этого органа.

В настоящий момент Катя в больнице. Никаких новостей о телезвезде пока нет. Колисниченко заявила, что лично расскажет о диагнозе в своем микроблоге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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