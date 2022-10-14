Как сегодня выглядит подросший внук юмориста Владимира Винокура

Российский артист эстрады Владимир Винокур показал своего подросшего внука, которому скоро исполнится 8 лет.

но и не выходит с медийного пространства. Он посещает разные молодежные шоу. Комик не стесняется выражаться нецензурно с молодыми людьми. Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2022/10/14/nu-konets-tebe-vladimir-vinokur-porazil-rossiian-borboi-s-sobstvennym-vnukom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Мальчик не дает своему звездному дедушке покоя. Он очень активный ребенок, который с удовольствием играет в любые игры. Артист показал своим подписчикам, как он со своим внуком Федором устраивает настоящие бои на кровати. На лице у обоих улыбка.

На его лице виднеется улыбка. Мальчику скоро исполнится восемь лет. Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2022/10/14/nu-konets-tebe-vladimir-vinokur-porazil-rossiian-borboi-s-sobstvennym-vnukom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopН

На его лице виднеется улыбка. Мальчику скоро исполнится восемь лет. Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2022/10/14/nu-konets-tebe-vladimir-vinokur-porazil-rossiian-borboi-s-sobstvennym-vnukom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop На его лице виднеется улыбка. Мальчику скоро исполнится восемь лет. Подробнее на Весь Искитим: https://vesiskitim.ru/2022/10/14/nu-konets-tebe-vladimir-vinokur-porazil-rossiian-borboi-s-sobstvennym-vnukom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Милые семейные фотографии вызвали настоящий ажиотаж у поклонников. Фанаты активно комментируют видео.

"Дед и внук - это лучшие моменты",

"С таким дедом не страшно ничего".

На сцене юморист и певец в последнее время появляется крайне редко. При этом он пока не выходит с медийного пространства. Винокур посещает различные молодежные шоу. Также 74-летний Владимир Натанович не стесняется нецензурно выражаться с представителями молодого поколения.