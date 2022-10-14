Константин Меладзе назвал ресторанным пение Руслана Алехно на шоу «Голос»

Певец Руслан Алехно в 2019 году принял участие в восьмом сезоне популярного вокального телешоу "Голос". Но конкурсант тогда не смог пройти дальше этапов "Слепых прослушиваний".

Артист исполнил композиицю, но никто из наставников к нему так и не повернулся. Один из членов жюри, композитор Константин Меладзе раскритиковал исполнителя. Продюсер назвал пение Руслана ресторанным.

"Это было неплохо, но слушать такую музыку выпивши нужно. Все было очень шаблонно. Я родился в Николаеве, там у нас в ресторане "Нептун" точно так же пели", — подчеркнул Константин Шотаевич.

Другие наставники, среди которых Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, не согласились с Меладзе. Музыканты, напротив, заступились за Алехно. Полина Гагарина же сказала, что не узнала тембр своего давнего знакомого, а не повернулась только из-за усталости.