Королева сделала объявление после слов о мобилизации Тарзана: «Моя миссия терапевтическая»

Наташа Королева объявила своим подписчикам, что приняла важное решение. На фоне непростой ситуации артистка не будет отказываться от концертов, как певица Валерия и Стас Михайлов.

Исполнительница трека «Желтые тюльпаны» считает, что на нее возложена терапевтическая миссия, и она планирует ее воплотить в жизнь при помощи концертного тура по городам России. Королева уверена, что окажет поддержку своим зрителям, распространяя чистые и светлые чувства во время своих выступлений.

Также певица отметила, что все будет хорошо. Она полностью поддерживает частичную мобилизацию. Более того, как ранее говорила исполнительница, ее супруг Тарзан может быть призван, поскольку является бывшим военным, точнее старшим лейтенантом.

Пока информации о получении Сергеем Глушко повестки нет. Но Наташа заявила, что отпустит возлюбленного в зону проведения СВО.