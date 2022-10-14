Лариса Долина поделилась с поклонниками неприятной ситуацией, которая произошла на концерте

Заслуженная и Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина регулярно радует поклонников. И не только песнями, которые исполняет уже более 40 лет, но и постоянным присутствием в социальных сетях.

Исполнительница делится не только воспоминаниями и событиями из жизни, но и своими глубокими знаниями с молодым поколением. Но бывают такие ситуации, когда исполнительница хита "Погода в доме" чувствует себя нелепо, словно молодая певица.

Недавно артистка рассказала об одном неприятном инциденте прямо на концерте. Лариса приняла участие в мероприятии, которое посвящено 100-летию российской джазовой сцены. Долина призналась, что впервые она вышла на сцену Большого театра, поэтому очень нервничала.

"Я нахожусь в волнительном, трепетном состоянии. Когда вышла на сцену, у меня буквально подкосились ноги, затряслись коленки. Потому что на легендарной сцене. Зрителем я была здесь не много раз, в качестве артистки — впервые", — рассказала звезда в интервью.

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