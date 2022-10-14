Максим Покровский раскритиковал Сергея Галанина за поддержку СВО РФ на Украине

Участник советской рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский, сбежавший из страны, раскритиковал певца Сергея Галанина. По словам музыканта, ему непонятна позиция артиста по поводу проведения СВО РФ на Украине. Также он назвал творчество исполнителя «говнороком».

На YouTube-канале «А поговорить?» появился новый выпуск. Его героем стал убежавший из России солист коллектива «Ногу свело». Певец, который после начала спецоперации неоднократно высказывался против выбранной политики властей, оскорбительно отзывался о своих коллегах по цеху, которые не разделяют его гражданскую позицию.

Позже вокалист и вовсе уехал из РФ. Будучи в США Покровский публиковал негативные ролики, антироссийские лозунги, неоднозначные посты и резкие комментарии.

В этот раз Макс осудил Сергея Галинина, солиста группы «СерьГа». Он оскорбительно отозвался о репертуаре группы, назвав ее «говнороком».



