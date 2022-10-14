Недавно родившая теннисистка Мария Шарапова впервые появилась на светском вечере

1 июля 2022 года Мария Шарапова впервые стала мамой. У звезда мирового тенниса и ее супруга, бизнесмена Александра Гилкса родился замечательный мальчик Теодор. Взяв на себя заботу за воспитание наследника, теннисистка перестала появляться на светских тусовках.

На днях молодая мама впервые вышла в свет. В блоге Мария поделилась снимками из Лондона, куда она прилетела с маленьким Теодором. Спортсменка посетила город ради показа модного бренда.

Позже Шарапова уехала на еще одно светское мероприятие, которое было организовано предпринимателем Владиславом Дорониным и его избранницей Кристиной Романовой. Вечеринка приурочена выпуску черной икры и шампанского под маркой Доронина. Шарапова пила вино, улыбалась, делала фото. Спортсменка весело провела время с друзьями.

Напомним, что новость об первенце Шараповой появилась через 10 дней после его рождения. Теннисистка скрывала беременность, поэтому известие о пополнении в семье стало для всех настоящей неожиданностью.