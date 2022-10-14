О таком мечтают многие звезды: артист-патриот SHAMAN покорил очередную вершину

SHAMAN, настоящее имя Ярослав Дронов, обретает в России огромную популярность. Накануне стало известно о том, что артист из Новомосковска не планирует останавливаться на достигнутом. Певец будет сражаться за первенство с такими знаменитыми звездами шоу-бизнеса, как Лариса Долина, Николай Басков и многие другие.

Речь идет об участии молодого перпективного исполнителя в популярном телевизионном шоу под названием «Песня года-2023». Съемки музыкальной передачи пройдут в начале декабря.

Сообщается, что дворец «Мегаспорт» может принять 16 тысяч зрителей. Цена билетов стартует от 2 тысяч рублей. При этом никакого гонорара за свое выступление SHAMAN не получит.

Артисту-патриоту очень повезло, что он покорил очередную вершину музыкального Олимпа, выступая на одной сцене с легендарными артистами, о чем мечтают многие начинающие звезды росийского шоу-бизнеса.