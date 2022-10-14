Осудивший спецоперацию Артур Смольянинов рассказал о жизни за границей

Популярный российских актер Артур Смольянинов после того, как резко и негативно высказался против проведения специальной операции на территории Донбасса и Украины, остался без работы в России.

Актер переехал сниматься в США. О жизни за рубежом, менталитете других людей он рассказал журналистам. Артист был приятно удивлен, ему очень понравился творческий потенциал и атмосфера не только в Америке, но и в европейских городах. Артист поведал о своих чувствах во время пересечения границы с Норвегией.

«Ну реально, ты вот переходишь буквально 30 метров, и перед тобой уже стоят другие люди, у них совершенно другой софт в голове, совершенно другой взгляд на вещи»,

рассказал Смольянинов о западных гражданах.

Артист также добавил, что он испытывает странное чувство, находясь далеко за океаном от родины. Артур сравнил себя с героем какого-либо произведения, который стоит на краю обрыва.

«Мне кажется, что мой герой стоит на грани пропасти. Это очень странное ощущение, я действительно очень растерян. Черт его знает»

добавил звезда кино.