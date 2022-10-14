Писатель Константинов обрадовался отъезду «всяких Галкиных-шмалкиных» из РФ

Покинувшие страну Алла Пугачева, Максим Галкин*, Чулпан Хаматова и многие другие российские звезды раскололи российский шоу-бизнес на два лагеря. Одни знаменитости не осуждают СВО, другие артисты ее критикуют.

Писатель Андрей Константинов заявил, что РФ ничего не потеряет после отъезда Примадонны, ее супруга и прочих из страны.

У нас изменится полностью культурный ландшафт, как все уедут. Хорошо, что всякие Галкины-шмалкины* уехали. Смотрю на Министерство культуры и я обалдеваю. Почему побежали люди? У них чувства патриотизма то и не было. Задачей министерства является воспитание нормального человека. Если не патриота, то смелого мужчину. Плохие кинофильмы воспитывают мужчин, которые бегут на самокатах в Грузию. Максима Галкина* с его супругой не жалко, - сказал писатель.

Константинов добавил, что деятели искусства, культуры и все те, кто работает в кинопроизводстве, не должны «косить» от мобилизации.