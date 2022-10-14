Прохор Шаляпин из-за жадности обманул свою возлюбленную

Известный российский исполнитель Прохор Шаляпин привык к роскошной жизни, хотя тратить деньги на женщин не готов. На жадность своего возлюбленного пожаловалась девушка певца Ольга Сан.

Молодой вдовец недолго страдал от одиночества. Новой избранницей артиста стала телеведущая Ольга Сан. Но в отношениях пары не все гладко. В интервью Ольга призналась, что затаила обиду на благоверного. Оказывается, Прохор покинул Москву и отправился в гастрольный тур по стране. При этом вторую половинку он с собой не взял.

Шаляпин встретил в поездки бывшую однокурсницу, с которой весело провел время. Об этом девушка звезды узнала из его постов в соцсетях.

К тому же телеведущая вспоминает, как в начале лета Прохор пообещал сделать ей подарок на день рождения. Шаляпин говорил, что свозит возлюбленную в Дубай. Но в конечном итоге молодые люди провели вечер в квартире участника «Фабрики звезд». Сан уточнила, что они с певцом счастливы вместе, однако она верит, что 38-летний музыкант сдержит свое слово.