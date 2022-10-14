Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло не только онкобольную Анастасию Заворотнюк

Проклятие «Моей прекрасной няни» затронуло не только тяжелобольную Анастасию Заворотнюк. Причастные к созданию сериала люди тоже столкнулись с разными болезнями и бедами.

Проклятие сериала затронуло Любовь Полищук, которая скончалась от онкологии в 2006 году. В 2015 году умерла от рака мозга Жанна Фриске. Певица принимала участие в пробах, однако не стала главной героиней. Через 3 года в больницу с глиобластомой (рак головного мозга) попала Анастасия Заворотнюк, которая сыграла няню Вику. Супруга Петра Чернышева и дальше продолжает борьбу с опасным недугом.

Со страшной болезнью столкнулась актриса Фрэн Дрешер, которая сыграла главную героиню в американской версии телесериала «Няня. В 2000 году у Фрэн Дрешер диагностировали рак матки. Правда, актриса поборола заболевание из-за того, что его обнаружили на ранней стадии. После операции актриса продолжила карьеру, а также занимается благотворительностью в специальной организации по ранней диагностике онкологии.