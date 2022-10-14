Руслан Алехно назвал причиной развода с Ириной Медведевой ее сильную увлечённость карьерой

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Руслан Алехно назвал причиной развода с Ириной Медведевой ее сильную увлечённость карьерой
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Фото из открытых источников

Певец Руслан Алехно на протяжении пяти лет состоял в отношениях с актрисой Ириной Медведевой. Супруги расстались в 2011 году без взаимных обвинений и громих скандалов. Исполнитель только спустя некоторое время рассказал о причинах развода с женой.

Как объяснил репортерам Алехно, за все годы брака они с возлюбленной стали лучшими друзьями. Доверительные чувства заменили любовь и страсть, которые связывали молодых людей в начале отношений. Руслан и Ирина чувствовали себя сестрой и братом, но не женой и мужем.

Медведева  также являлась очень ревнивой. Иногда она встречала мужа с гастролей криками. Дело в том, что в прессе охотно муссировали слухи о неверности исполнителя, приписывая роман с Ириной Дорофеевой. Но на самом деле он был всегда верен своей избраннице и супруги не изменяли друг другу.

Алехно также добавил, что причиной окончательного решения по поводу развода он принял из-за безумной увлечённости второй половинки своей профессией. Из-за постоянных гастролей супруги виделись крайне редко. Их семейная жизнь в конце концов свелась к кратким свиданиям между концертами. Знаменитости не хотели жертвовать карьерой ради семьи, поэтому спокойно разошлись.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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