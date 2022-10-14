Сестра Александра Градского подает в суд на наследников Народного артиста

Двоюродная сестра Александра Градского Наталья Градская подает иск к его наследникам. В отличие от остальных родственников, женщина не претендует на имущество, которое мэтр нажил честным трудом.

Наталья, которая давно живет в Ницце, планирует забрать то, что принадлежит ей по закону, то есть наследство отца - Бориса Градского. Речь идет о квартире на Бережковской набережной и даче в Расторгуево.

В 2002 году, когда умер папа, брат скрыл его смерть и поспешно оформил всю недвижимость на себя. Показал мне завещание: якобы отец отписал Саше все имущество. При жизни изменить несправедливую ситуацию не могла. С его связями мои попытки оказались бесполезны. Буду бороться за квартиру и родовое гнездо в Расторгуево, - сказала Наталья.

Представлять мои интересы в суде будут несколько адвокатов, имена я называть не буду. Выиграю, так выиграю, проиграю, так проиграю. Я за справедливость. Чужого мне не нужно, почему должна свое раздаривать?

Добавим, что никаких претензий к наследникам Александра Градского у Натальи нет.