SHAMAN разместил на музыкальных площадках новую патриотическую композицию «Вызов»

МК решил выяснить конечную точку выгрузки товара из взорвавшегося на Крымской мосту грузовика и узнать, кому именно предназначался товар. В заявке на
Из Архангельска во вторник вечером, 11 октября, снова уехали северяне, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Мобилизированных
Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что
Виктор Дробыш пришел на презентацию нового клипа Анастасии IVKA. Продюсер был в хорошем настроении, поэтому журналисты не стеснялись задавать ему
Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из
Недавно певица Наталья Подольская запустила программу на YouTube-канале. Но онлайн-передача сразу же потерпела крах. Ее рейтинги оставляли желать
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем кадрового работника и указал, что в Северной столице якобы один из самых
Джереми Флеминг, глава британского Центра правительственной связи, заявил о том, что Вооруженным Силам Украины удалось переломить ход СВО, а
На портале «Госуслуги» запускается новый сервис, на котором будут приниматься заявления граждан о разводе. Об этом сообщили в Министерстве цифрового
В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на
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