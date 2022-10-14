SHAMAN разместил на музыкальных площадках новую патриотическую композицию «Вызов»

Талантливый российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) записал новую патриотическую композицию. Как обещал музыкант из Новомосковска в своем Телеграме, новый трек после полуночи появился на музыкальных площадках.

Духоподъёмная песня называется "Вызов". С первых слов композиция настраивает на жизнеутверждающий и позитивный лад. В будущем хите звучат призывы не сдаваться даже в самых трудных жизненных ситуациях и побеждать, несмотря ни на что и не оглядываясь назад.

Мы сделаны из стали, Мы душами стены ломали, Мы видели цель и не шагу назад, Мы падали, но не сдавались, Дышали и вновь поднимались, Себя отдавая мы шли до конца...

- говорится в первом куплете нового трека.

Стоит сказать, что молодой артист заранее сделал анонс. SHAMAN предупредил фанатов, что песня будет доступна ровно в полночь. Некоторые из его преданных поклонников настолько обрадовались этой новости, что пообещали не ложиться спать, не послушав композиции любимца.

После релиза подписчики Ярослава еще долго не смогли уснуть. Фанаты делились впечатлениями о новом треке. Кто-то отметил актуальность новой песни, а кто-то просто наслаждался завораживающим вокалом исполнителя.

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