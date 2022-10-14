«Сижу в мурахах»: Клава Кока высоко оценила новый альбом Мари Краймбрери

Можно с уверенностью утверждать, что певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Вадимовна Высокова) и очаровательная исполнительница Мари Краймбрери – это российские артисты нового поколения.

Поэтому неудивительно, что этим артисткам близко по духу музыкальное творчество друг друга. В своем канале в соцсети Телеграм Клава Кока довольно высоко оценила новый альбом Мари Краймбрери. По словам вокалистки, у нее даже пробежили мурашки, что много о чем говорит.

«Слушаю в дороге альбом Маринки. Сижу в мурахах. Очень круто, так мне попало в настроение. Зацените тоже! Редко мне нравится что-то из русского, но в данном случае не могу пройти мимо», — призналась Клава.

Мари Краймбрери в свою очередь подтвердила выход второй части своего альбома под названием «Нас узнает весь мир!».