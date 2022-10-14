София Ротару не выступит на фестивале «Песня года» из-за СВО на Украине

На фестивале "Песня года" София Ротару дебютировала в далеком 1973 году. В следующие 43 года артистка не прерывала связи с российскими поклонниками. Она участвовала в музыкальном мероприятии даже в 2014 году, когда отношения между Украиной и РФ резко обострились.

Не было певицы на сцене фестиваля в 2018 году, когда президент Петр Порошенко ввел военной положение в стране. Тогда исполнительница говорила, что не сможет выступить, о чем очень сожалеет. В то же время София Михайловна уверяла, что вскоре ситуация изменится в лучшую сторону и она приедет в Россию без страха за свою семью и себя.