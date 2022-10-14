Светлаков заступился за друга Ивана Урганта и назвал несправедливой критику в его сторону

Шоумен Иван Ургант за последние несколько месяцев, с момента начала СВО, столкнулся с критикой и хейтом из-за отсутствия поддержки решения властей РФ. При этом есть поклонники и знаменитости, которые поддерживают телеведущего. В их числе оказался актер Сергей Светлаков.

Актер назвал несправедливой критику в сторону шоумена. Кроме того, выразил надежду на то, что общественность вскоре поймет, как стране нужны такие люди, как Иван Ургант.

В эфире нового проекта «Маска. Танцы» Светлаков, будучи членом жюри, высказался о выступлении одного из персонажей, одетого в костюм снежного барса. Артист понадеялся, что под маской скрывается Ургант, поскольку образ снежного человека очень подходит шоумену.

Актер заявил, что весь «хейт», который направлен на его коллегу и хорошего друга, представляет жуткую несправедливость этого «острого времени». Светлаков надеется, что это пройдет после того, как «головы россиян остынут».

К тому же, к народу должно прийти понимание того, насколько стране нужны такие личности, как Ургант, добавил Сергей. Именно такие люди способны воспитать новое поколение профессионалов, готовых радикально поменять отечественное медиапространство, заключил он.



