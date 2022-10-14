Тина Канделаки заявила, что SHAMAN – главный молодой певец в РФ

Тина Канделаки очень позитивно высказалась о певце Ярославе Дронове (певец SHAMAN). Своим восторгом телеведущая поделилась в свое Телеграме.

Канделаки анонсировала выход нового шоу "Вызов" на канале ТНТ. Премьера программы состоится в субботу, 15 октября. Ведущими передачи станут Наталья Попова и Дмитрий Губерниев. Тина подчеркнула, почему именно SHAMAN был выбран исполнителем саундтрека к данному проекту. По мнению теледивы, он в настоящее время является самым успешным и талантливым молодым певцом в стране. Его треки отличаются силой и энергетикой. Канделаки посоветовала поклонникам послушать гимн РФ в исполнении музыканта и его песню "Встанем".

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Новая композиция "Вызов" написана Дроновым специально для шоу. Она с мощным энергетическим посылом.