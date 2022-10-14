Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
Ракетные удары по Украине не поменяли планы Киева касательно дальнейшего контрнаступления. Об этом пишет военкор Андрей Руденко. Руденко отметил, что
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем кадрового работника и указал, что в Северной столице якобы один из самых
Талантливый российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) записал новую патриотическую композицию. Как обещал музыкант из Новомосковска в
Максим Галкин* продолжает гастролировать по всему миру и уверяет поклонников, что прилично зарабатывает на концертах. Правда, в это мало кто из
Актриса Кристина Асмус в очередной раз поделилась новым видео, которое и удивило, и возмутило фанатов одновременно. На ролике актриса танцует в
В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на
Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что на вооружение артиллерийских подразделений НМ ЛНР действительно поступили «древние орудия».
Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что
Евросоюз и США продолжают толкать Киев «в самое пекло». При этом стратегия борьбы западных стран «до последнего украинца» приведет в никуда. Об этом
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