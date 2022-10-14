В новом сезоне телешоу «Ледниковый период» встретятся жена и бывшая пассия Авербуха

С 15 октября на экранах стартует любимое шоу россиян «Ледниковый период». Грядущий сезон приготовил телезрителям много сюрпризов.

Фигуристы будут тренироваться под присмотром двух наставников — Александра Жулина и Ильи Авербуха. Состав участников по-настоящему звездный. На лед вновь выйдут конкурсанты прошлогодних сезонов. Даня Милохин с Евгенией Медведевой, Максим Маринин с Дарьей Мороз, Александр Энберт с Региной Тодоренко. К тому же, удивят спортивные пары Егора Бероева и Елены Ильиных, Аллы Михеевой и Ивана Букина. Ивану Скобреву будет помогать на льду Виктория Синицына. Наталья Подольская станет парой Дмитрию Соловьеву, а Вячеслав Чепурченко и Татьяна Волосожар попробуют кататся вместе. Оксана Домнина поможет победить Марату Башарову, Татьяна Тотьмянина — Ивану Колесникову.

Поклонники шутят, что несладко придется Илье Авербуху. К участию в ледовом проекте привлечена его жена Елизавета Арзамасова, а ее соперницей станет экс-любовница Валерия Ланская. На проекте актриса и фигурист закрутили яркий роман, за которым с интересом следила страна.