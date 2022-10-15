46-летний эстрадный певец Николай Басков сообщил о долгой и тяжелой борьбе с раком мозга

Три года назад в семье «золотого голоса» страны Николая Баскова произошла страшная трагедия. Отец исполнителя Виктор Владимирович умер от рака мозга.

Как признался артист, пока его папа со всех сил долго боролся с онкологией, сам он жил в большом напряжении. Певец сделал все возможное и невозможное, чтобы помочь отцу, но, к огромному сожалению, болезнь не отступила.

«На работе я держал лицо, был позитивным. Каждый месяц приходили плохие анализы, папа угасал. Были моменты иногда, когда он не узнавал нас», — вспоминает Басков.

Чтобы оплачивать отцу дорогое лучшее лечение, певец трудился без выходных. Улыбаться в столь тяжелое время артисту было очень трудно, но он держался:

«Я много работал, все процедуры были дорогостоящими. Это сильно отразилось на моем состоянии, особенно психологическом»