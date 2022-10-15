54-летняя певица Валерия восхитила своих поклонников подтянутой фигурой в купальнике

54-летняя российская певица Валерия, которая не так давно стала бабушкой, приятно удивила поклонников своей физической формой. На днях исполнительница выложила в соцсеть снимок в черных лосинах и закрытом спортивном купальнике.

На фото артистка стоит в непростой асане. Как призналась Валерия, она много лет занимается йогой и все время продолжает совершенствоваться в древних практиках.

«Именно йога меня привела к пониманию работы тела. Столько лет я ее практикую, но чем дальше этим занимаюсь, тем больше мне кажется, что есть много нераспутанных узлов…», — написала певица в блоге.

В свою очередь подписчики обратили внимание на позу супруги Пригожина. Поклонников поразила сложность изгибов. Многие фанаты восхитились фигурой звезды и отметили, что ни в каком возрасте бы не решились на подобные упражнения.



