Илон Маск рассказал о прекращении работы SpaceX на Украине

Американский предприниматель Илон Маск рассказал о причинах, по которым компания SpaceX прекращает работать с системой интернет-спутников Starlink в Украине. Он написал об этом в Twitter, где отмечено, что пока что эта система еще функционирует в стране, тогда как другие больше не проводят интернет. Но, заявил Маск, российские специальные ведомства занимаются выводом из строя и Starlink в Украине. Поэтому и принято решение о прекращении финансирования этой системы компанией SpaceX.

«Starlink — единственная система связи, которая все еще работает на фронте — все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть», – написал Маск.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX уже обратилась к американскому Министерству обороны, чтобы оно занималось финансированием системы Starlink в Украине. При этом фирма не требует возмещения уже совершенных вложений.