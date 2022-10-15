Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на
Знаменитый актер и всеми любимый телеведущий Дмитрий Нагиев пропал с радаров после того, как решил покинуть Первый канал и уйти в длительный отпуск.
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Три года назад в семье «золотого голоса» страны Николая Баскова произошла страшная трагедия. Отец исполнителя Виктор Владимирович умер от рака мозга.
Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что на вооружение артиллерийских подразделений НМ ЛНР действительно поступили «древние орудия».
Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что
Евросоюз и США продолжают толкать Киев «в самое пекло». При этом стратегия борьбы западных стран «до последнего украинца» приведет в никуда. Об этом
«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны подозреваемые в хищениях денежных средств из
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