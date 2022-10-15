Актриса Наталья Медведева показала первое фото с 2-месячным ребёнком

37-летняя актриса Наталия Медведева воспитывает 3-х детей от экс-участника КВН, шоумена Александра Коптеля. В конце июля артистка в третий раз стала мамой.

При этом ник пол ребенка, ни имя новорожденного пара до сих пор не раскрыла. Кроме двухмесячного крохи супруги воспитывают сыновей Илью и Тимофея.

Наталья рассказывает о своем опыте материнства в соцсетях. Периодически Медведева делится снимками со своим малышом. Поклонники постоянно интересуются, кого родила артистка, однако на все вопросы актриса не отвечает.

Накануне звезда Comedy Woman расместила в блоге новую фотографию с 2-месячным малышом. Публикацию знаменитость подписала: «Любовь».

По сообщению Медведевой, воспитание детей — это непростое дело, но после всех сложностей получаешь в награду большое счастье.