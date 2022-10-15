Жюри телешоу «Фантастика» рассекретило имя участника, скрывавшегося за аватаром Эха

Осенью этого года стартовало новое телевизионное шоу на Первом канале. В первом сезоне популярной программы участвовало 12 аватаров. Под каждым из персонажей скрывался артист. Призовой фонд - 3 миллиона рублей.

Сюжет телешоу заключается в том, что после музыкальных выступлений члены жюри должны отгадать, кто скрывается под одним из аватаров. Не обязательно при этом указать имя участника, достаточно сказать, это известный или начинающий певец.

Каждый из членов жюри оценивает выступления от 1 до 12, оценки затем суммируются и получается таблица зачёта. Если жюри угадают, является ли хозяин аватара начинающим исполнителем либо звездой, то этот участник покидает проект, а если не угадают, то остаётся.

На этой неделе по результатам голосования лидером стал Сталкер (36 баллов). Эхо получила только 4 балла, заняв последнюю строчку. После голосов виртуального Телика победителем стал Кот (43 балла), аутсайдером по-прежнему Эхо (7 баллов).

Судьи отметили, что это начинающий музыкант. Дмитрий Красилов угадал имя участника. Он предположил, что это певица, принимавшая участие в вокальном конкурсе, а Пухляш сказал, что это Mia Boyka.