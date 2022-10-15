Губернатор Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения

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Губернатор Гладков объяснил, почему в Белгороде при обстрелах не работает система оповещения
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Фото из открытых источников

В ходе очередного эфира с губернатором Белгородской области одна из местных жительниц поинтересовалась, почему в городе не работает система оповещения при обстрелах: «Почему на той стороне за пять минут точно знают, что есть угроза. А мы всегда ходим и не знаем, на куда и кому на этот раз прилетит».

Вячеслав Гладков ответил, что система оповещения работает, однако включать её пока нет необходимости, поскольку существует регламент:

Расстояние от города до границы в некоторых местах может составлять 15 км, 20 км, 30 км. Поэтому засечь крылатую ракету и оповестить население об этом невозможно. Например, расстояние до Харькова намного больше. Включать оповещение после окончания единичных разрывов, как по мне, еще большая катастрофа. 

Губернатор добавил, что при массированной атаке система оповещения включена была бы обязательно.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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