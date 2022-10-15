Известная блогерша Настя Ивлеева ответила хейтерам на критику своего внешнего вида

Бывшая ведущая программы «Орел и Решка» постоянно удивляет поклонников различными образами. Фанаты Насти Ивлеевой давно не удивляются преображениям своей любимицы. Но на этот раз смена имиджа телеведущей не пришлась поклонником по душе. Звезда выщипала брови и сделала их очень тонкими.

Сперва подписчики Насти приглядывались к изменениям кумира и не понимали, что послужило причиной такой резкой бьюти-трансформации. Позже блогерша не выдержала и сказала, что сделала из них «ниточки», которые были очень модными в конце 2000-х годов. Такая перемена во внешности пришлась по душе Ивелеевой, поскольку тонкие брови приподняли веки. Также Настя отметила, что теперь не маскирует тональным кремом свои веснушки.

Несколько дней подписчики под каждой фотографией пишут, как же им не нравится новый имидж ведущей. Поклонники пожаловались, что девушка потеряла природную красоту.

Ивлеева не выдержала и ответила хейтерам на критику. Она еще раз повторила, что выщипать брови – ее решение, которое ей лично нравится, а мнение остальных ее не интересует.