Кончаловский прокомментировал отъезд Пугачевой и Галкинаиз России

В конце сентября Алла Борисовна Пугачева вместе с двойняшками, 9-летней Лизой и Гарри, улетела в Израиль. Народная артистка СССР воссоединилась со своим мужем, пародистом и шоуменом Максимом Галкиным*, который покинул родину в марте. Артист продолжает зарабатывать деньги за рубежом, а намерения возвращаться в Россию у него в ближайшем будущем нет.

За перемещениями Примадонны и ее семьи пристально следят СМИ. Отъезд супругов продолжают активно обсуждать их коллеги по цеху. На этот раз высказался Егор Кончаловский. Режиссеру понятен поступок певицы, а «роль Максима Галкина* он считает преувеличеной».

«Алла Борисовна - эпоха. Ее поступок мне понятен, скажу так — от своей жены я бы такого ожидал. Но в горячке сегодняшнего времени роль Галкина* сильно преувеличена. Он хороший человек, успешный шоумен. В чем-то я даже его понимаю. Въезжаешь в западную страну, а тебя заставляют подписать документ, что не одобряешь действия властей, что ты против. Не каждый сможет устоять», — заявил Кончаловский.

Режиссер добавил, что реакция общественности на слова комика не соответствует «масштабу фигуры».

* Лицо, признанное в РФ иноагентом