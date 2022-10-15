«Ледниковый период-2022»: Медведева и Милохин сплагиатили программу Семененко

Стартовал новый сезон телепроекта «Ледниковый период-2022». На этот раз в шоу в роли ведущих сразу три олимпийских чемпиона— Алина Загитова, Алексей Ягудин и Анна Щербакова. Среди участников появилось несколько дебютантов, включая действующих спортсменов, членов сборной РФ, которые пропускают первую половину этого сезона.

Формат программы отличается от прошлогодней. Участники поделены на две команды — Авербуха и Жулина. В первом выпуске телезрители смогли увидеть феерическое шоу, красоту, артистизм, кринж и даже споры.

В новом сезоне Евгения Медведева и Даня Милохин вновь катаются вместе. Пара показала бодрый номер под песни в стиле K-pop. Именно под эти композиции выступает Евгений Семененко в произвольной программе.

Даня и Евгения катались под зажигательные мотивы. Елена Чайковская похвалила парня за «свечку» и заявила, что дуэт прибавил в технике. Татьяна Навка сказала, что пара может еще лучше, посоветовав применять больше танцевальных и парных перестроений. А Щербакова лишь констатировала, что наконец-то Медвелохины вернулись!

[video= ]