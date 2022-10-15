Лидер «Чайфа» Владимир Шахрин высказал отношение к уехавшей в Израиль Алле Пугачевой

Владимир Шахрин, Лидер группы «Чайф», высказал свое отношение к уехавшей из РФ Алле Пугачевой. Напомним, Примадонна вместе с детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль на частном борту в конце сентября.

Я с ней не знаком, поэтому ничего не знаю о ней, о ее жизненных обстоятельствах. Один раз видел живьем Аллу Борисовну. Меня эта тема не волнует. Не буду ни осуждать, ни оправдывать ее. Есть у меня неприятное ощущение брезгливости. Это, когда ты едешь в общественном транспорте, а рядом человек ругается матом. У тебя брезгливое отношение к нему, однако едешь дальше. Теперь что драку устраивать? Я же понимаю, что ничего такого не случилось. Уехало как минимум два десятка артистов и это дело их, их выбор...

- сказал Шахрин.

Музыкант также впервые высказал отношение к частичной мобилизации и СВО на Украине. По словам артиста, это все очень тяжело и волнительно, но он оптимист, поэтому надеется, что активная фаза спецоперации, которая приведет к переговорам, может к Новому году закончится.



