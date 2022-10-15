Младшая дочь Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха в кругу его семьи

Стало известно, с какими болезнями российскому мужчине не грозит любая мобилизация. Обнародован список болезней, с которыми человек не подлежит
Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает
Вирусолог Георгий Викулов рассказал о новом виде гриппа, завезенного в Россию. По словам директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций,
Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая
Три года назад в семье «золотого голоса» страны Николая Баскова произошла страшная трагедия. Отец исполнителя Виктор Владимирович умер от рака мозга.
Певец Руслан Алехно в 2019 году принял участие в восьмом сезоне популярного вокального телешоу "Голос". Но конкурсант тогда не смог пройти дальше
Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что на вооружение артиллерийских подразделений НМ ЛНР действительно поступили «древние орудия».
Жители Санкт-Петербурга возмутились новостями о «повышении» минимальной заработной платы в Северной столице. Большинство выразили уверенность, что
«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны подозреваемые в хищениях денежных средств из
Чиновников, которые наживаются на объявленной президентом РФ частичной мобилизации, нужно немедленно сажать в тюрьму, сказал петербургский
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