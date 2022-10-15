Младшая дочь Веры Брежневой отпраздновала день рождения отца-олигарха в кругу его семьи

Певица Вера Брежнева находится в Италии. Украинская артистка не поддерживает проводимую РФ спецоперацию на Украине. Тем временем ее младшая дочь Сара празднует день рождения папы-олигарха.

Вера прожила с бизнесменом Михаилом Киперманом в браке несколько лет - с 2006 по 2012 год. Исполнительница в 2009 году родила дочь Сару. Через несколько лет пара разошлась. К разрыву отношений привели недопонимания, поскольку карьера для певицы была важнее семьи. Об этом заявил промоутер Кирилл Чибисов, работавший много лет со звездой.

Бывший супруг Брежневой проживает за границей с моделью Аленой Гайваненко и тремя детьми. Мужчина поддерживает отношения с дочерью Сарой, которая присутствовала у него на дне рождения. 12-летняя девушка очень редко выкладывает снимки в микроблоге, но сегодня сделала исключение. Дочка Брежневой была в темных шортах-бермудах и черной водолазке. Она обнимала своего богатого отца, который отрастил бороду.