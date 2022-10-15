Музыкальный критик Соседов высказался насчёт певицы Наташи Королёвой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался насчёт певицы Наташи Королевой. Как заявил эксперт, ругать 49-летнюю артистку за ее желание заработать деньги неправильно.

Он имел ввиду гастрольный тур исполнительницы по Дальнему Востоку, который она на днях анонсировала и из-за которого недоброжелатели буквально накинулись на нее с критикой.

Соседов выразил мнение, что исполнительница легендарного хита «Подсолнухи» может делать все, что она хочет. Никакого вреда Наташа никому не приносит. Желание Королевой заработать на хлеб является вполне естественным желанием, присущим для любого человека.

«Ничего в этом страшного нет, что она в соцсетях заявила о начале гастрольного тура. Ей же нужна реклама концертов. Публика должна знать, где и когда она планирует выступать», − сказал критик.