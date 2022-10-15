Отец покойного Дмитрия Хворостовского пожаловался на тяжёлую жизнь после смерти сына

Родители легендарного российского оперного певца Дмитрия Хворостовского рассказали о тяжёлой жизни после смерти единственного сына. Известный на весь мир баритон умер от рака мозга 5 лет назад в возрасте 55 лет.

Отцу артиста Александру Степановичу сейчас 86 лет, а его го супруге Людмиле Петровне 84 года. Пожилой паре приходится непросто, поскольку после трагедии у них обострились все болезни. Родители Народного артиста с трудом встают и передвигаются через сильную боль. Кроме того, они страдают бессонницей.

Знакомые иногда приносят старикам еду, а мать артиста старается делать домашние дела. Старшие внуки с бабушкой и дедушкой не общаются. Младшая внучка Нина дома не живет, она учится в колледже. Родственников девушка навещает один раз в 2 недели. Максим звонит ежедневно, но финансово ему сейчас тоже трудно.

«Поклонники Дмитрия о нас не забывают. Звонят, интересуются делами. Меня не удивляет это, сын наш был гением. В три года даже корректировал мое пение. Последние полгода не выхожу из дома, хотя приглашают на разные памятные мероприятия», - говорит отец Хворостовского.