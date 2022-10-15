Певец Стас Михайлов рассказал, что отказался от уколов ботокса из-за неудачного опыта

Слухи о том, что Стас Михайлов регулярно проходит процедуры по омоложению, возникают регулярно. 53-летний певец говорил, что в его жизни был весьма неудачный опыт посещения косметолога, поэтому он навсегда отказался от уколов ботокса.

В программе «Ну что ж ты старая такая?» на канале МУЗ ТВ исполнитель рассказал, что на эксперименты со своей внешностью его подтолкнула жена Инна.

«10 лет назад супруга мне говорит: «пойдем, попробуем ботокс», — говорит музыкант.

Михайлов долго отказывался, но избранница оказалась настойчивее и уговорила Стаса сделать уколы красоты.

«Теперь у меня одна бровь приподнята. С того времени туда больше ни ногой», — признался певец.

В настоящее время артист категорически против любого вмешательства специалистов. Он уверяет, что не планирует продлевать молодость с помощью модных нынче современных технологий.