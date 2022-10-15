Резидент Comedy Club Антон Иванов присоединился к команде «синих» на шоу «Звезды в Африке»

Третий сезон «Звезды в Африке», который выходит по воскресеньям в 16.00 на канале ТНТ, стал еще интереснее. В нем много испытаний, интриг, ссор. А теперь в команду «синих» неожиданно пришел новый участник, который поможет Верещашину стать победителем.

Речь идет о комике, резиденте Comedy Club Антоне Иванове. Когда юморист узнал, с кем будет находится в рамках шоу, то назвал участников dream team (команда мечты).

Больше всего Иванову понравилось то, что в команде есть его друг Олег Верещагин. Олег считает, что такой соперник выгоден для «красных». Он Антона знает лучше других, поэтому может предугадать поведение. Команда «синих» никак не отреагировала на дружбу Иванова и Верещагина.

Добавим, что после ухода Стаса Ярушина Верещагин остался единственным интриганом, способным плести интриги и договариваться с участниками. Теперь у него появился очень сильный союзник, готовый помочь в решении важных вопросов. А вот согласится ли Антон играть по таким правилам, покажет время.