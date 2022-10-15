Бывший ухажер Ольги Бузовой исполнил стриптиз на дне рождения звезды «Дома-2» Татьяны Мусульбес

Вчера экс-участница скандального «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес отметила свое 25-летие. Виновница торжества устроила шумную вечеринку в квартире с друзьями из нескончаемой телестройки.

Татьяна Мусульбес появилась в коротком мини-платье золотистого цвета, которое оголяло ее пикантные части тела. Другие гости тоже сверкали в откровенных нарядах. Даже Роман Гриценко не удержался, сорвав с себя рубашку.

Парень пошел раздеваться, когда в центре комнаты появился профессиональный стриптизер. В разгар танца 27-летний ухажер Бузовой вышел вперед соперника, и сам исполнил несколько сексуальных движений. Блондин притянул Безбородову, а затем они повалились на диван.

Добавим, что Мусульбес отметила очередной день рождения в статусе свободной девушки. В конце лета Татьяна объявила о расставании с Сергеем Михом после 2-х лет брака. Разрыв прошел болезненно. Брюнетка долго рыдала и рассказывала всем о своих переживаниях.