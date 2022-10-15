Российская актриса Мария Машкова снимется в американском сериале «Ради всего человечества»

Российская актриса театра и кино Мария Машкова получила роль в четвертом сезоне популярного сериала “Ради всего человечества”. 37-летняя артистка из РФ станет звездой американского фантастического фильма.

Машкова воплотит в картине образ второго пилота космического корабля. Вместе с Марией в ленте планирует сыграть болгарский актер Димитар Маринов.

Сюжет сериала разворачивается в 1969 году. По сюжету, США проиграли СССР в одной из космических гонок. После этого Америка начала сворачивать проекты, а советские космонавты установили знамя на Луне. Но американцы не планируют сдаваться. Они решили вновь бросить вызов астронавтам Советского Союза, чтобы навсегда утвердить превосходство в космосе.

Стоит отметить, что дочь знаменитого Владимира Машкова много лет живет в США со своей семьей. Там она активно строит карьеру. И пока у звезды кинематографа это неплохо получается.