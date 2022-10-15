Вчера, 14 октября 2022 года, Сергей Лазарев выпустил новый клип на песню «Третий». Премьера видеоролика на трек с последнего его альбома «8» состоялась на официальном канале исполнителя в Ютуб.

На кадрах эстрадный певец танцует вместе с Валерией Кушаковой и Артемием Русаковым. За сутки с момента релиза клип набрал уже 82 тысячи просмотров. Режиссером клипа является Константин Черепков. Текст будущего хита написал Олег Влади, а музыка принадлежит Павелу Поздникину. Вышла композиция в составе пластинки «8», которая была выпущена Сергеем в минувшем году.

Клип «Третий» Лазарев выпустил в преддверии концертов с программой «Я не боюсь», которую артист представит в московском Crocus City Hall 26 октября и 27 октября. Тур певца стартовал 21 сентября в Минске, завершит его музыкант 7 декабря во Владимире.

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