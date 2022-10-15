Сергей Соседов назвал имя новой большой звезды на российской эстраде

Известный в РФ музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новой большой звезде на российской эстраде, которая выступит на фестивале "Песне года". Как отметил эксперт, на ежегодном мероприятии должны присутствовать артисты-патриоты, которые поют о своей родине. Певец SHAMAN, по мнению Соседова, идеально подходит на эту роль.

Историк музыки также подчеркнул, что на российской эстраде есть сейчас много исполнителей, чьи композиции забываются слушателями буквально через несколько дней. Там банальный набор слов. В каждой песни, по словам Сергея Васильевича, должна прослеживаться не только музыка и вокал, но и мысль, посыл. Именно это есть у восходящей звезды по имени SHAMAN.