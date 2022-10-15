Журналист Сергей Соседов объяснил смысл слов Королевой о концертах для народа России

Популярная певица Наташа Королева объявила, что она запланировала гастрольный тур на Дальний Восток. Главная цель концертов - «терапевтическая миссия». Сергей Соседов решил рассказать, что на самом деле скрывается за порывами украинской исполнительницы поддержать российский народ.

Музыкальный критик защитился за исполнительницу хита «Желтые тюльпаны». Как отметил эксперт, Наташа остается артисткой, и она обязана петь, несмотря на трудные времена. Такова доля звезды, считает историк музыки. Супруга Сергея Глушко «не должна молчать в тряпочку, забросив свою карьеру».

Но такой громкий анонс о гастролях в тяжелые для жителей страны времена может быть не просто обычным зовом сердца. Журналист предполагает, что артистка могла сыграть на доверчивости своих поклонников.