Стало известно, где на самом деле режиссер Мотыль снимал фильм «Белое солнце пустыни»

Вопреки распространенному мнению, легендарный советский фильм «Белое солнце пустыни» не снимали в Куршской косе (Прибалтика). В Крыму не проходили тоже съемки популярной картины, вопреки уверениям современных гидов и путеводителей.

На самом деле режиссер Мотыль снимал «Белое солнце пустыни» вблизи деревни Мистолово под Лугой. Именно эти места и фигурируют в сценах сна Федора Сухова. Съемочная группа также отправилась в Дагестан, на побережье Каспийского моря возле Махачкалы.

Именно там создали декорации Педжента, среднеазиатского городка.

Также некоторую часть кинокартины снимали в Туркменистане. Местом съемки стал древний город Мерв, город Байрам-али и пустыня Каракума. Что касается павильонных съемок, то они проходили в студии «Ленфильм». Досняли шедевральную ленту на «Мосфильме».